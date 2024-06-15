Идут бои вблизи Волчанска и Тихого, РФ бьет из авиации – Генштаб на 13:00

Со стороны Белгорода враг нанес удар двумя КАБами в направлении Синельниково. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловки, Андреевки, Грековки и Невского.