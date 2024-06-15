Идут бои вблизи Волчанска и Тихого, РФ бьет из авиации – Генштаб на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
Со стороны Белгорода враг нанес удар двумя КАБами в направлении Синельниково. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
На Купянском направлении продолжаются семь вражеских штурмовых действий в районах Петропавловки, Андреевки, Грековки и Невского.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со стороны Белгорода враг нанес удар двумя КАБами в направлении Синельниково. В районах населенных пунктов Тихое и Волчанск продолжаются боевые столкновения, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".