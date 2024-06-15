Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00

З боку Бєлгорода ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівки, Андріївки, Греківки та Невського.