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Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00

Суспільство 14:02   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З боку Бєлгорода ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівки, Андріївки, Греківки та Невського.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З боку Бєлгорода ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".