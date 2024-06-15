Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З боку Бєлгорода ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівки, Андріївки, Греківки та Невського.
Читайте також: Зеленський пояснив, чому провалилася операція Путіна «захопити Харків» (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Йдуть бої поблизу Вовчанська і Тихого, РФ б’є з авіації – Генштаб на 13:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З боку Бєлгорода ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".