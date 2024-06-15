Погибшая и двое пострадавших – Синегубов и Тимошко об обстрелах Харьковщины

Глава ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о последствиях обстрелов региона.

За сутки на Харьковщине в результате удара РФ по селу Глушковка погибла женщина 1966 года рождения, отметил Синегубов. Там вражеский снаряд попал в землю недалеко от детского сада.

«Село Богуславка: 14 июня около 15:00 военные РФ нанесли удары КАБами. В результате обстрела повреждены девять жилых домов. Пострадали мужчина 1978 г.р. и женщина 1978 г.р. С минно-взрывными травмами доставлены в больницу», — рассказал Тимошко.

Кроме этого, около 16:20 оккупанты по меньшей мере 5 КАБами ударили по поселку Кутузовка. Одно попадание в поле, два – на территории фермы, повреждена сельскохозяйственная техника. Четвертое попадание на территории частного домовладения, поврежден дом, без пострадавших. Пятое попадание на территории неработающей фермы.

Также под вражескими ударами были Купянск, Бугаевка, Куриловка, Кучеровка, Семеновка и Лемещино.