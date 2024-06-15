Live
  • Сб 15.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини

Події 08:42   15.06.2024
Вікторія Яковенко
Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів регіону.

За добу на Харківщині внаслідок удару РФ по селу Глушківка загинула жінка 1966 року народження, зазначив Синєгубов. Там ворожий снаряд влучив в землю неподалік дитячого садка.

«Село Богуславка: 14 червня близько 15:00 військові РФ завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять житлових будинків. Постраждали чоловік 1978 р.н. та жінка 1978 р.н. З мінно-вибуховими травмами доставлені до лікарні», – розповів Тимошко.

Крім цього, близько 16:20 окупанти щонайменше 5 КАБами вдарили по селищу Кутузівка. Одне влучання у полі, два – на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджений будинок, без постраждалих. П’яте влучання на території непрацюючої ферми.

Також під ворожими ударами були Куп’янськ, Бугаївка, Курилівка, Кучерівка, Семенівка та Леміщине.

Читайте також: РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини
Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини
15.06.2024, 08:42
Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)
Бебі-бум у Харкові: народилося 19 кажанів, ще чотири самки – вагітні (відео)
15.06.2024, 08:11
Головні новини Харкова 15 червня: наслідки ворожих обстрілів
Головні новини Харкова 15 червня: наслідки ворожих обстрілів
15.06.2024, 08:47
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
15.06.2024, 07:08
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
15.06.2024, 06:00
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16

Новини за темою:

08:36
Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині – ДСНС про наслідки (фото)
08:27
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
16:54
В Липцях пес Дунай ховався від ударів у підвалі будинку: його вивезли (відео)
11:16
Синєгубов попередив про загрозу С-300, що зберігається, для Харкова
08:13
Вночі та вранці росіяни обстрілювали Куп’янськ і район – Синєгубов

Ви читали новину: «Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів регіону.".