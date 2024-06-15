Загибла та двоє постраждалих – Синєгубов і Тимошко про обстріли Харківщини
Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів регіону.
За добу на Харківщині внаслідок удару РФ по селу Глушківка загинула жінка 1966 року народження, зазначив Синєгубов. Там ворожий снаряд влучив в землю неподалік дитячого садка.
«Село Богуславка: 14 червня близько 15:00 військові РФ завдали удари КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять житлових будинків. Постраждали чоловік 1978 р.н. та жінка 1978 р.н. З мінно-вибуховими травмами доставлені до лікарні», – розповів Тимошко.
Крім цього, близько 16:20 окупанти щонайменше 5 КАБами вдарили по селищу Кутузівка. Одне влучання у полі, два – на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджений будинок, без постраждалих. П’яте влучання на території непрацюючої ферми.
Також під ворожими ударами були Куп’янськ, Бугаївка, Курилівка, Кучерівка, Семенівка та Леміщине.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 08:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов і начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про наслідки обстрілів регіону.".