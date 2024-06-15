Live
  • Сб 15.06.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)

Суспільство 07:08   15.06.2024
Вікторія Яковенко
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ продовжила наступальні дії на півночі Харківщини, а також на Куп’янському напрямку.

«Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на 100 метрів у невстановленій частині Вовчанська, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження», – йдеться у звіті аналітиків.

За їхніми даними, 13 і 14 червня бої тривали під Липцями, на північ від Липців біля Глибокого, у межах Вовчанська, у тому числі біля Агрегатного заводу та на схід від Вовчанська в районі Тихого.

Фото: ISW

Крім цього, додали в ISW, окупанти продовжили наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська у Піщаного, на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки та Берестового та на північний захід від Кремінної в районі Греківки та Невського.

«Російський блогер заявив, що російські війська незначно просунулися в районі Синьківки, але ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження», – зазначили аналітики.

02
Фото: ISW

Читайте також: 10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)
15.06.2024, 07:08
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
Вночі на Харківщині виникла пожежа через обстріл – поліція
14.06.2024, 08:27
Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч
Головні новини Харкова 15 червня: як минула ніч
15.06.2024, 06:48
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 червня: яке свято та день в історії
15.06.2024, 06:00
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини
14.06.2024, 08:16
10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
14.06.2024, 22:58

Новини за темою:

07:30
ISW: ЗСУ на північ від Харкова повернули втрачені позиції
09:10
Українські сили б’ють ППО РФ, у тому числі в Бєлгороді, очікуючи на F-16 – ISW
07:30
ISW: ЗС РФ незначно просунулися у Вовчанську, ЗСУ контратакують біля Липців
07:31
ISW: ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі від Харкова
07:59
ЗС РФ переміщують ППО з Криму до Бєлгородської області – АТЕШ

Ви читали новину: «РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ продовжила наступальні дії на півночі Харківщини, а також на Куп’янському напрямку.".