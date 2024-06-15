РФ заявляє про «успіхи» на Харківщині – ISW не підтверджує (карти)

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що армія РФ продовжила наступальні дії на півночі Харківщини, а також на Куп’янському напрямку.

«Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на 100 метрів у невстановленій частині Вовчанська, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цього твердження», – йдеться у звіті аналітиків.

За їхніми даними, 13 і 14 червня бої тривали під Липцями, на північ від Липців біля Глибокого, у межах Вовчанська, у тому числі біля Агрегатного заводу та на схід від Вовчанська в районі Тихого.

Крім цього, додали в ISW, окупанти продовжили наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська у Піщаного, на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки та Берестового та на північний захід від Кремінної в районі Греківки та Невського.

«Російський блогер заявив, що російські війська незначно просунулися в районі Синьківки, але ISW не побачив візуального підтвердження цього твердження», – зазначили аналітики.