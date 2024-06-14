10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбили, повідомив Генштаб ЗСУ.

10 боїв з окупантами були на Куп’янському напрямку. Ворог намагався просунутися біля сіл Петропавлівка, Синьківка та Піщане.

Біля Синьківки всі штурми росіян відбили, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.