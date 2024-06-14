10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбили, повідомив Генштаб ЗСУ.
10 боїв з окупантами були на Куп’янському напрямку. Ворог намагався просунутися біля сіл Петропавлівка, Синьківка та Піщане.
Біля Синьківки всі штурми росіян відбили, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 22:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбили, повідомив Генштаб ЗСУ.".