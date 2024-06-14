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10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 22:58   14.06.2024
Оксана Якушко
10 боїв з ворогами на Куп’янському і 3 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбили, повідомив Генштаб ЗСУ.

10 боїв з окупантами були на Куп’янському напрямку. Ворог намагався просунутися біля сіл Петропавлівка, Синьківка та Піщане.

Біля Синьківки всі штурми росіян відбили, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

Читайте також: Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 22:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбили, повідомив Генштаб ЗСУ.".