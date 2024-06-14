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10 боев с врагами на Купянском и 3 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 22:58   14.06.2024
Оксана Якушко
10 боев с врагами на Купянском и 3 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

На Харьковском направлении россияне трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отразили, сообщил Генштаб ВСУ.

10 боев с оккупантами были на Купянском направлении. Враг пытался продвинуться у сел Петропавловка, Синьковка и Песчаное.
У Синьковки все штурмы россиян отразили, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

Читайте также: Удары КАБ и НАР, отбиты атаки на Харьковском направлении: данные ГШ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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10 боев с врагами на Купянском и 3 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
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14.06.2024, 22:58

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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 22:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отразили, сообщил Генштаб ВСУ.".