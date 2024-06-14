10 боев с врагами на Купянском и 3 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
На Харьковском направлении россияне трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отразили, сообщил Генштаб ВСУ.
10 боев с оккупантами были на Купянском направлении. Враг пытался продвинуться у сел Петропавловка, Синьковка и Песчаное.
У Синьковки все штурмы россиян отразили, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 22:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отразили, сообщил Генштаб ВСУ.".