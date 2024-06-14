10 боев с врагами на Купянском и 3 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений возле Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отразили, сообщил Генштаб ВСУ.

10 боев с оккупантами были на Купянском направлении. Враг пытался продвинуться у сел Петропавловка, Синьковка и Песчаное.

У Синьковки все штурмы россиян отразили, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.