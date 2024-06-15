РФ заявляет об «успехах» на Харьковщине – ISW не подтверждает (карты)

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжила наступательные действия на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на 100 метров в неустановленной части Волчанска, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения», — говорится в отчете аналитиков.

По их данным, 13 и 14 июня бои продолжались под Липцами, к северу от Липцев возле Глубокого, в пределах Волчанска, в том числе возле Агрегатного завода и к востоку от Волчанска в районе Тихого.

Кроме этого, добавили в ISW, оккупанты продолжили наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки, к юго-востоку от Купянска у Песчаного, к юго-западу от Сватового в районе Стельмаховки и Берестового и к северо-западу от Кременной в районе Грековки и Невского.

«Российский блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись в районе Синьковки, но ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения», – отметили аналитики.