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РФ заявляет об «успехах» на Харьковщине – ISW не подтверждает (карты)

Общество 07:08   15.06.2024
Виктория Яковенко
РФ заявляет об «успехах» на Харьковщине – ISW не подтверждает (карты)

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжила наступательные действия на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении.

«Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на 100 метров в неустановленной части Волчанска, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения», — говорится в отчете аналитиков.

По их данным, 13 и 14 июня бои продолжались под Липцами, к северу от Липцев возле Глубокого, в пределах Волчанска, в том числе возле Агрегатного завода и к востоку от Волчанска в районе Тихого.

Фото: ISW

Кроме этого, добавили в ISW, оккупанты продолжили наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки, к юго-востоку от Купянска у Песчаного, к юго-западу от Сватового в районе Стельмаховки и Берестового и к северо-западу от Кременной в районе Грековки и Невского.

«Российский блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись в районе Синьковки, но ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения», – отметили аналитики.

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Фото: ISW

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжила наступательные действия на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении.".