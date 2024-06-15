РФ заявляет об «успехах» на Харьковщине – ISW не подтверждает (карты)
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжила наступательные действия на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении.
«Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на 100 метров в неустановленной части Волчанска, хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этого утверждения», — говорится в отчете аналитиков.
По их данным, 13 и 14 июня бои продолжались под Липцами, к северу от Липцев возле Глубокого, в пределах Волчанска, в том числе возле Агрегатного завода и к востоку от Волчанска в районе Тихого.
Кроме этого, добавили в ISW, оккупанты продолжили наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки, к юго-востоку от Купянска у Песчаного, к юго-западу от Сватового в районе Стельмаховки и Берестового и к северо-западу от Кременной в районе Грековки и Невского.
«Российский блогер заявил, что российские войска незначительно продвинулись в районе Синьковки, но ISW не увидел визуального подтверждения этого утверждения», – отметили аналитики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, Купянское, направление, рф, север, успехи, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2024 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что армия РФ продолжила наступательные действия на севере Харьковщины, а также на Купянском направлении.".