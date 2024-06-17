В Харькове слышны взрывы разной интенсивности: Мельник предупреждал о КАБах
После серии взрывов, которые в Харькове были слышны отдаленно, в 22:32 в городе прогремел уже более громкий взрыв.
Незадолго до взрыва о пуске вражеской авиацией КАБа в направлении Харькова либо же пригорода предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, а о начале запусков авиабомб по региону — еще в 21:23.
Командование Воздушных сил ВСУ писало о пусках КАБов по Харьковщине в 21:55.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После серии взрывов, которые в Харькове были слышны отдаленно, в 22:32 в городе прогремел уже более громкий взрыв.".