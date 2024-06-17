В Харькове слышны взрывы разной интенсивности: Мельник предупреждал о КАБах

После серии взрывов, которые в Харькове были слышны отдаленно, в 22:32 в городе прогремел уже более громкий взрыв.

Незадолго до взрыва о пуске вражеской авиацией КАБа в направлении Харькова либо же пригорода предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, а о начале запусков авиабомб по региону — еще в 21:23.

Командование Воздушных сил ВСУ писало о пусках КАБов по Харьковщине в 21:55.