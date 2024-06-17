У Харкові чутно вибухи різної інтенсивності: Мельник попереджав про КАБи
Після серії вибухів, які у Харкові було чутно віддалено, о 22:32 у місті пролунав уже гучніший вибух.
Незадовго до вибуху про пуск ворожою авіацією КАБу у напрямку Харкова або передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, а про початок запусків авіабомб по регіону – ще о 21:23.
Командування Повітряних сил ЗСУ писало про пуски КАБів по Харківщині о 21:55.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після серії вибухів, які у Харкові було чутно віддалено, о 22:32 у місті пролунав уже гучніший вибух.".