У Харкові чутно вибухи різної інтенсивності: Мельник попереджав про КАБи

Після серії вибухів, які у Харкові було чутно віддалено, о 22:32 у місті пролунав уже гучніший вибух.

Незадовго до вибуху про пуск ворожою авіацією КАБу у напрямку Харкова або передмістя попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, а про початок запусків авіабомб по регіону – ще о 21:23.

Командування Повітряних сил ЗСУ писало про пуски КАБів по Харківщині о 21:55.