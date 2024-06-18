47-летний мужчина получил ранение из-за артобстрела Купянщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
18 июня около 08:45 армия РФ из артиллерии обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.
В результате удара взрывное ранение получил 47-летний мужчина. При обстреле он находился на улице. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные помещения, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артилерія, куриловка, обстрел, полиция, прокуратура, ранение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня около 08:45 армия РФ из артиллерии обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.".