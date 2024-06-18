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47-летний мужчина получил ранение из-за артобстрела Купянщины (фото)

Происшествия 13:14   18.06.2024
Виктория Яковенко
47-летний мужчина получил ранение из-за артобстрела Купянщины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

18 июня около 08:45 армия РФ из артиллерии обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.

В результате удара взрывное ранение получил 47-летний мужчина. При обстреле он находился на улице. Мужчину госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также в результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные помещения, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 июня около 08:45 армия РФ из артиллерии обстреляла село Куриловка Купянского района на Харьковщине.".