47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото)

18 червня близько 08:45 армія РФ з артилерії обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

Внаслідок удару вибухове поранення отримав 47-річний чоловік. Під час обстрілу він знаходився на вулиці. Чоловіка шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).