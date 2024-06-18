47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
18 червня близько 08:45 армія РФ з артилерії обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.
Внаслідок удару вибухове поранення отримав 47-річний чоловік. Під час обстрілу він знаходився на вулиці. Чоловіка шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення, додали в Харківській обласній прокуратурі.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня близько 08:45 армія РФ з артилерії обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".