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47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото)

Події 13:14   18.06.2024
Вікторія Яковенко
47-річний чоловік отримав поранення через артобстріл Куп’янщини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

18 червня близько 08:45 армія РФ з артилерії обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.

Внаслідок удару вибухове поранення отримав 47-річний чоловік. Під час обстрілу він знаходився на вулиці. Чоловіка шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 червня близько 08:45 армія РФ з артилерії обстріляла село Курилівка Куп’янського району на Харківщині.".