Харьковчанам предлагают работу два коммунальных предприятия: подробности

Новых сотрудников ищут КП «Харьковблагоустройство» и КП «Харьковзеленстрой». Харьковчанам обещают официальное трудоустройство, стабильную зарплату, а в одном из случаев — льготы на оплату услуг ЖКХ.

Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала сообщения коммунальных предприятий об имеющихся вакансиях. Так, КП «Харьковблагоустройство» ищет:

✅ мастеров в Киевский, Шевченковский, Слободской, Холодногорский районы;

✅ рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (вакансии есть во всех районах города);

✅ трактористов (набирают, в том числе на бесплатное обучение с дальнейшим трудоустройством);

✅ слесарей-ремонтников автотракторной техники.

Помимо официального трудоустройства, предприятие обещает сотрудникам льготы по оплате услуг ЖКХ. Подробности можно узнать по тел.: (066) 800-20-28 или по адресу: ул. Шатиловская, 4.

СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу:

✅ секретарю;

✅ бухгалтеру по начислению заработной платы;

✅ строителю;

✅ слесарю-сантехнику;

✅ слесарю ​​по ремонту автотранспортных средств.

Трудоустройство — официальное, зарплату обещают платить своевременно. Подробности – по тел.: (057) 725-02-84.