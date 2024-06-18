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Харьковчанам предлагают работу два коммунальных предприятия: подробности

Общество 08:11   18.06.2024
Оксана Горун
Харьковчанам предлагают работу два коммунальных предприятия: подробности

Новых сотрудников ищут КП «Харьковблагоустройство» и КП «Харьковзеленстрой». Харьковчанам обещают официальное трудоустройство, стабильную зарплату, а в одном из случаев — льготы на оплату услуг ЖКХ.

Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала сообщения коммунальных предприятий об имеющихся вакансиях. Так, КП «Харьковблагоустройство» ищет:

✅ мастеров в Киевский, Шевченковский, Слободской, Холодногорский районы;
✅ рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (вакансии есть во всех районах города);
✅ трактористов (набирают, в том числе на бесплатное обучение с дальнейшим трудоустройством);
✅ слесарей-ремонтников автотракторной техники.

Помимо официального трудоустройства, предприятие обещает сотрудникам льготы по оплате услуг ЖКХ. Подробности можно узнать по тел.: (066) 800-20-28 или по адресу: ул. Шатиловская, 4.

СКП «Харьковзеленстрой» предлагает работу:

✅ секретарю;

✅ бухгалтеру по начислению заработной платы;

✅ строителю;

✅ слесарю-сантехнику;

✅ слесарю ​​по ремонту автотранспортных средств.

Трудоустройство — официальное, зарплату обещают платить своевременно. Подробности – по тел.: (057) 725-02-84.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новых сотрудников ищут КП «Харьковблагоустройство» и КП «Харьковзеленстрой». Харьковчанам обещают официальное трудоустройство, стабильную зарплату, а в одном из случаев — льготы на оплату услуг ЖКХ".