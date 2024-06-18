Харків’янам пропонують роботу два комунальні підприємства: подробиці
Нових співробітників шукають КП “Харківблагоустрій” та КП “Харківзеленбуд”. Харків’янам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, а в одному з випадків – пільги на оплату послуг ЖКГ.
Пресслужба Харківської міськради опублікувала повідомлення комунальних підприємств про наявні вакансії. Так, КП “Харківблагоустрій” шукає:
✅ майстрів у Київський, Шевченківський, Слобідський, Холодногірський райони;
✅ робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є у всіх районах міста);
✅ трактористів (набирають, у тому числі на безплатне навчання з подальшим працевлаштуванням);
✅ слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.
Окрім офіційного працевлаштування, підприємство обіцяє співробітникам пільги з оплати послуг ЖКГ. Подробиці можна дізнатись за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.
СКП “Харківзеленбуд” пропонує роботу:
✅ секретареві;
✅ бухгалтеру з нарахування заробітної плати;
✅ будівельнику;
✅ слюсарю-сантехніку;
✅ слюсарю з ремонту автотранспортних засобів.
Працевлаштування – офіційне, зарплату обіцяють платити своєчасно. Подробиці – за тел.: (057) 725-02-84.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 08:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нових співробітників шукають КП “Харківблагоустрій” та КП “Харківзеленбуд”. Харків’янам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, а в одному з випадків – пільги на оплату послуг ЖКГ".