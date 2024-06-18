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Харків’янам пропонують роботу два комунальні підприємства: подробиці

Суспільство 08:11   18.06.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу два комунальні підприємства: подробиці

Нових співробітників шукають КП “Харківблагоустрій” та КП “Харківзеленбуд”. Харків’янам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, а в одному з випадків – пільги на оплату послуг ЖКГ.

Пресслужба Харківської міськради опублікувала повідомлення комунальних підприємств про наявні вакансії. Так, КП “Харківблагоустрій” шукає:

✅ майстрів у Київський, Шевченківський, Слобідський, Холодногірський райони;
✅ робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є у ​​всіх районах міста);
✅ трактористів (набирають, у тому числі на безплатне навчання з подальшим працевлаштуванням);
✅ слюсарів-ремонтників автотракторної техніки.

Окрім офіційного працевлаштування, підприємство обіцяє співробітникам пільги з оплати послуг ЖКГ. Подробиці можна дізнатись за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.

СКП “Харківзеленбуд” пропонує роботу:

✅ секретареві;

✅ бухгалтеру з нарахування заробітної плати;

✅ будівельнику;

✅ слюсарю-сантехніку;

✅ слюсарю з ремонту автотранспортних засобів.

Працевлаштування – офіційне, зарплату обіцяють платити своєчасно. Подробиці – за тел.: (057) 725-02-84.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нових співробітників шукають КП “Харківблагоустрій” та КП “Харківзеленбуд”. Харків’янам обіцяють офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, а в одному з випадків – пільги на оплату послуг ЖКГ".