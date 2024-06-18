РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Уже семь российских КАБов сбросила армия РФ в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое и Старица, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг совершил в общем шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты украинскими защитниками. Продолжается бой у Синьковки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, КАБ, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже семь российских КАБов сбросила армия РФ в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое и Старица, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".