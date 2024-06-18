РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ

Уже семь российских КАБов сбросила армия РФ в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое и Старица, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил в общем шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты украинскими защитниками. Продолжается бой у Синьковки.