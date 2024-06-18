Live
  • Вт 18.06.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.54

РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ

Общество 13:38   18.06.2024
Виктория Яковенко
РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Уже семь российских КАБов сбросила армия РФ в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое и Старица, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

Количество боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершил в общем шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового отбиты украинскими защитниками. Продолжается бой у Синьковки.

Читайте также: Россияне попытаются повторить наступление на Боровую — Deep State

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
17.06.2024, 14:40
«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении
«Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении
18.06.2024, 09:16
Ночной «прилет» в Харькове: прокуратура показала последствия
Ночной «прилет» в Харькове: прокуратура показала последствия
18.06.2024, 10:37
Главные новости Харькова 18.06: враг атакует под Волчанском, ночной «прилет»
Главные новости Харькова 18.06: враг атакует под Волчанском, ночной «прилет»
18.06.2024, 14:23
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
17.06.2024, 11:55
Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода
Гроза, шквалы и град: на Харьков и область идет опасная погода
18.06.2024, 14:42

Новости по теме:

20:19
Девять раз атаковал враг у Волчанска и Липцев и потерял сотню солдат — Генштаб
15:53
Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении
13:11
Где враг сейчас атакует наиболее активно – комментарий ОТГВ «Харьков»
11:37
Атаки в районе Волчанска, бой на Купянском направлении: данные ГШ на 10:00
21:02
Враг методично стачивает подразделения в Волчанске — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже семь российских КАБов сбросила армия РФ в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое и Старица, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".