РФ закидає Харківщину КАБами і продовжує атакувати поблизу Вовчанська – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Вже сім російських КАБів скинула армія РФ у районах населених пунктів Липці, Глибоке та Стариця, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку зросла до чотирьох. Усі вони надалі тривають у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив загалом шість штурмових дій. Російські атаки поблизу Степової Новоселівки, Піщаного й Берестового відбиті українськими захисниками. Триває бій біля Синьківки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, ЗСУ, КАБ, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже сім російських КАБів скинула армія РФ у районах населених пунктів Липці, Глибоке та Стариця, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".