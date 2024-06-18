РФ закидає Харківщину КАБами і продовжує атакувати поблизу Вовчанська – ГШ

Вже сім російських КАБів скинула армія РФ у районах населених пунктів Липці, Глибоке та Стариця, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку зросла до чотирьох. Усі вони надалі тривають у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив загалом шість штурмових дій. Російські атаки поблизу Степової Новоселівки, Піщаного й Берестового відбиті українськими захисниками. Триває бій біля Синьківки.