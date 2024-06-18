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Сотню солдат потеряла сегодня РФ на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00

Происшествия 21:07   18.06.2024
Елена Нагорная
Сотню солдат потеряла сегодня РФ на севере Харьковщины — Генштаб на 19:00 Фото: Генштаб ВСУ

Два боевых столкновения в районе Волчанска продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

В течение дня общие потери РФ на Харьковском направлении составили 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожены танк, БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна — специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в оборонные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах Синьковки и Берестового.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 21:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два боевых столкновения в районе Волчанска продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".