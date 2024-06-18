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Сотню солдатів втратила сьогодні РФ на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00

Події 21:07   18.06.2024
Олена Нагорна
Сотню солдатів втратила сьогодні РФ на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00

Два бойові зіткнення в районі Вовчанська тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.

Протягом дня загальні втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищені танк, БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одна – спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в оборонні рубежі. Триває відбиття двох штурмів у районах Синьківки та Берестового.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 21:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два бойові зіткнення в районі Вовчанська тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".