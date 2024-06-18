Сотню солдатів втратила сьогодні РФ на півночі Харківщини – Генштаб на 19:00
Два бойові зіткнення в районі Вовчанська тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00.
Протягом дня загальні втрати РФ на Харківському напрямку склали 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищені танк, БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одна – спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в оборонні рубежі. Триває відбиття двох штурмів у районах Синьківки та Берестового.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, купянское направление, потери, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 21:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два бойові зіткнення в районі Вовчанська тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00".