В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил: вечером 17 июня вражеский снаряд «достал» до Харькова.

«17 июня, 22:30 Харьков, Немышлянский район. В результате вражеского обстрела поврежден дом: окна, двери, крыша. Потерпевших нет», — написал Синегубов утром 18 июня.

Напомним, о взрыве в городе харьковчане сообщали около 22:30 18 июня. Ночью также было «громко», однако звуки взрывов слышали в основном жители северных районов города — приближенных к линии фронта.

«За сутки враг применил на Харьковщине 21 КАБ в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах», — сообщил Синегубов.

Синегубов проинформировал, что ночью также под обстрелом было село Боровская Андреевка — в 02:30 пострадала женщина.