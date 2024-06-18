В Харькове слышали взрыв: Синегубов подтвердил «прилет»
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Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил: вечером 17 июня вражеский снаряд «достал» до Харькова.
«17 июня, 22:30 Харьков, Немышлянский район. В результате вражеского обстрела поврежден дом: окна, двери, крыша. Потерпевших нет», — написал Синегубов утром 18 июня.
Напомним, о взрыве в городе харьковчане сообщали около 22:30 18 июня. Ночью также было «громко», однако звуки взрывов слышали в основном жители северных районов города — приближенных к линии фронта.
«За сутки враг применил на Харьковщине 21 КАБ в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах», — сообщил Синегубов.
Синегубов проинформировал, что ночью также под обстрелом было село Боровская Андреевка — в 02:30 пострадала женщина.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил: вечером 17 июня вражеский снаряд «достал» до Харькова".