У Харкові чули вибух: Синєгубов підтвердив “приліт”

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив: увечері 17 червня ворожий снаряд “дістав” до Харкова.

“17 червня 22:30 Харків, Немишлянський район. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає”, – написав Синєгубов уранці 18 червня.

Нагадаємо, про вибух у місті харків’яни повідомляли близько 22.30 18 червня. Вночі також було “гучно”, проте звуки вибухів чули переважно жителі північних районів міста – наближених до лінії фронту.

“За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах”, – повідомив Синєгубов.

Синєгубов поінформував, що вночі також під обстрілом було село Борівська Андріївка – о 02:30 постраждала жінка.