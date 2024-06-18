Головні новини Харкова 18 червня: вночі було “гучно”
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Вночі у Харкові було гучно, армія РФ закидала КАБами область
Після відбою о 23:26 тривогу вночі в Харкові оголошували ще кілька разів: з 03:03 до 03:48 та з 04:16 до 06:09. У другому випадку начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про погрозу КАБів.
Близько 22:30 у Харкові чітко чули вибух, імовірно – за межами міста. Протягом ночі “гучно” було у північних районах. Мешканці Салтівки в соцмережах повідомляли, що протягом кількох годин чують вибухи за містом. Офіційної інформації про “прильоти” від керівництва міста та області не було.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, Мельник, новини Харкова, ночь, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 07:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".