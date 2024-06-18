Главные новости Харькова 18 июня: ночью было «громко»

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07:05

Ночью в Харькове было громко, армия РФ забрасывала КАБами область

После отбоя в 23:26 тревоги ночью в Харькове объявляли еще несколько раз: с 03:03 по 03:48 и с 04:16 по 06:09. Во втором случае начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал об угрозе КАБов.

Около 22:30 вечера в Харькове отчетливо слышали взрыв, предположительно — за пределами города. В течение ночи «громко» было в северных районах. Жители Салтовки в соцсетях сообщали, что в течение нескольких часов слышат взрывы за городом. Официальной информации о «прилетах» от руководства города и области не было.