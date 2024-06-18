Ночной «прилет» в Харькове: прокуратура показала последствия

Около 22:30 17 июня россияне нанесли по Харькову авиационный удар. «Прилет» пришелся по территории частного домовладения в Немышлянском районе.

«Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковые и грузовые автомобили. Без пострадавших. Предварительно, войска России ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование уже начали по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте следователи документируют преступление РФ.

Напомним, о взрыве в городе харьковчане сообщали около 22:30 18 июня. Ночью также было «громко», однако звуки взрывов слышали в основном жители северных районов города — приближенных к линии фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром сообщил, что за сутки на Харьковщину скинули 21 КАБ.