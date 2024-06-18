Ночной «прилет» в Харькове: прокуратура показала последствия
Около 22:30 17 июня россияне нанесли по Харькову авиационный удар. «Прилет» пришелся по территории частного домовладения в Немышлянском районе.
«Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, легковые и грузовые автомобили. Без пострадавших. Предварительно, войска России ударили по городу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Досудебное расследование уже начали по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте следователи документируют преступление РФ.
Напомним, о взрыве в городе харьковчане сообщали около 22:30 18 июня. Ночью также было «громко», однако звуки взрывов слышали в основном жители северных районов города — приближенных к линии фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром сообщил, что за сутки на Харьковщину скинули 21 КАБ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, прокуратура, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22:30 17 июня россияне нанесли по Харькову авиационный удар. «Прилет» пришелся по территории частного домовладения в Немышлянском районе".