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Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки

Події 10:37   18.06.2024
Оксана Горун
Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки

Близько 22:30 17 червня росіяни завдали по Харкову авіаційного удару. “Приліт” припав територією приватного домоволодіння у Немишлянському районі.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. Без постраждалих. Попередньо, війська рф вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

приліт у Харкові 17 червня 2024 року у Немишлянському районі

Досудове розслідування вже розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі документують злочин РФ.

приліт у Харкові 17 червня 2024 року у Немишлянському районі 5

Нагадаємо, про вибух у місті харків’яни повідомляли близько 22.30 18 червня. Вночі також було “гучно”, проте звуки вибухів чули переважно жителі північних районів міста – наближених до лінії фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку повідомив, що за добу на Харківщину скинули 21 КАБ.

Читайте також: “Росіяни в патовій ситуації” — Коваленко про Харківський напрямок

приліт у Харкові 17 червня 2024 року у Немишлянському районі 6

приліт у Харкові 17 червня 2024 року у Немишлянському районі 3

приліт у Харкові 17 червня 2024 року у Немишлянському районі 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22:30 17 червня росіяни завдали по Харкову авіаційного удару. “Приліт” припав територією приватного домоволодіння у Немишлянському районі".