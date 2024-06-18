Нічний “приліт” у Харкові: прокуратура показала наслідки

Близько 22:30 17 червня росіяни завдали по Харкову авіаційного удару. “Приліт” припав територією приватного домоволодіння у Немишлянському районі.

“Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі. Без постраждалих. Попередньо, війська рф вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30“, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування вже розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці слідчі документують злочин РФ.

Нагадаємо, про вибух у місті харків’яни повідомляли близько 22.30 18 червня. Вночі також було “гучно”, проте звуки вибухів чули переважно жителі північних районів міста – наближених до лінії фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку повідомив, що за добу на Харківщину скинули 21 КАБ.