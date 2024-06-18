Врачи борются за жизнь раненой в Слатино: Задоренко показал воронку от УМПБ
Врачи борются за жизнь 51-летней женщины, которая получила многочисленные ранения в результате вражеского удара по поселку Слатино Харьковского района около 15:30 18 июня, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
По его словам, женщина, которая работала на собственном огороде в момент попадания, сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
Предварительно, российская авиация сбросила на поселок УМПБ Д-30. На месте «прилета» образовалась воронка глубиной до 8 метров. Повреждения получили около двадцати частных домов и хозяйственных построек, а также админздание Слатинского старостинского округа.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ), сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал об авиаударе по поселку Слатино. По данным ХОВА, пострадавшая в результате падения КАБа 51-летняя женщина госпитализирована с травматической ампутацией левой голени.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, пострадавшая, Слатино, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 20:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Врачи борются за жизнь 51-летней женщины, которая получила многочисленные ранения в результате вражеского удара по поселку Слатино Харьковского района около 15:30 18 июня".