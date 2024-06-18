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Поранена у Слатиному у тяжкому стані: Задоренко показав вирву від УМПБ (фото)

Події 20:40   18.06.2024
Олена Нагорна
Поранена у Слатиному у тяжкому стані: Задоренко показав вирву від УМПБ (фото)

Лікарі борються за життя 51-річної жінки, яка зазнала численних поранень внаслідок ворожого удару по селищу Слатине Харківського району близько 15:30 18 червня, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його словами, жінка, яка поралася на власному городі в момент влучання, зараз у лікарні у тяжкому стані.

За попередніми даними, російська авіація скинула на селище УМПБ Д-30. На місці “прильоту” утворилася вирва глибиною до 8 метрів. Пошкодження отримали близько двадцяти приватних будинків та господарчих споруд, а також адмінбудівля Слатинського старостинського округу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ), повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв про авіаудар по селищу Слатине. За даними ХОВА, постраждалу внаслідок падіння КАБу 51-річну жінку ушпиталили з травматичною ампутацією лівої гомілки.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 20:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лікарі борються за життя 51-річної жінки, яка зазнала численних поранень внаслідок ворожого удару по селищу Слатине Харківського району близько 15:30 18 червня".