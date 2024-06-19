Дроны ГПСУ уничтожили пехоту РФ, которая пряталась в районе Волчанска (видео)

На Волчанском направлении пограничники дронами уничтожили пехоту оккупантов.

«На днях бойцы подразделения «Фурия» Донецкого пограничного отряда обезвредили группу личного состава противника. Так, во время аэроразведки на Волчанском направлении установлены разрушенные сооружения, где скрывалась живая сила противника», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

По вражеской пехоте пограничники ударили дроном-камикадзе. В момент огневого поражения в сооружении находились по меньшей мере два оккупанта, отметили в ГПСУ.