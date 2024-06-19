Дроны ГПСУ уничтожили пехоту РФ, которая пряталась в районе Волчанска (видео)
На Волчанском направлении пограничники дронами уничтожили пехоту оккупантов.
«На днях бойцы подразделения «Фурия» Донецкого пограничного отряда обезвредили группу личного состава противника. Так, во время аэроразведки на Волчанском направлении установлены разрушенные сооружения, где скрывалась живая сила противника», – рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
По вражеской пехоте пограничники ударили дроном-камикадзе. В момент огневого поражения в сооружении находились по меньшей мере два оккупанта, отметили в ГПСУ.
Читайте также: Роту разбили: оккупант шел из Волчанска, пока не встретил бойцов ГПСУ (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, дрони, дроны, знищили, оккупанты, окупанти, пограничники, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дроны ГПСУ уничтожили пехоту РФ, которая пряталась в районе Волчанска (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении пограничники дронами уничтожили пехоту оккупантов.".