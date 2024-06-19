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Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)

Суспільство 11:37   19.06.2024
Вікторія Яковенко
Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники дронами знищили піхоту окупантів.

«Днями бійці підрозділу «Фурія» Донецького прикордонного загону знешкодили групу особового складу противника. Так, під час аеророзвідки на Вовчанському напрямку встановлено зруйновані споруди, де ховалася жива сила противника», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

По ворожій піхоті прикордонники вдарили дроном-камікадзе. В момент вогневого ураження в споруді перебувало щонайменше двоє загарбників, зазначили у ДПСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники дронами знищили піхоту окупантів.".