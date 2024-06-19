Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)
На Вовчанському напрямку прикордонники дронами знищили піхоту окупантів.
«Днями бійці підрозділу «Фурія» Донецького прикордонного загону знешкодили групу особового складу противника. Так, під час аеророзвідки на Вовчанському напрямку встановлено зруйновані споруди, де ховалася жива сила противника», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
По ворожій піхоті прикордонники вдарили дроном-камікадзе. В момент вогневого ураження в споруді перебувало щонайменше двоє загарбників, зазначили у ДПСУ.
Читайте також: Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, гпсу, дрони, знищили, окупанти, пограничники;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вовчанському напрямку прикордонники дронами знищили піхоту окупантів.".