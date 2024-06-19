Дрони ДПСУ знищили піхоту РФ, яка ховалась в районі Вовчанська (відео)

На Вовчанському напрямку прикордонники дронами знищили піхоту окупантів.

«Днями бійці підрозділу «Фурія» Донецького прикордонного загону знешкодили групу особового складу противника. Так, під час аеророзвідки на Вовчанському напрямку встановлено зруйновані споруди, де ховалася жива сила противника», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

По ворожій піхоті прикордонники вдарили дроном-камікадзе. В момент вогневого ураження в споруді перебувало щонайменше двоє загарбників, зазначили у ДПСУ.