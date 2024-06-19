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Российская разведчица через чат знакомств завербовала жителя Харьковщины

Общество 10:00   19.06.2024
Оксана Горун
Российская разведчица через чат знакомств завербовала жителя Харьковщины

СБУ сообщила, что задержала жителя пригорода Харькова. Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о ВСУ. Россияне вышли на него через чат знакомств в Telegram.

Россияне готовили новые ракетно-дроновые удары и прорыв ДРГ к северным окрестностям Харькова, заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. А помогал захватчикам, по версии следствия, житель пригорода.

«Для получения разведданных враг привлек своего информатора – идейного сторонника рашизма, проживающего в пригороде областного центра. Установлено, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через популярный чат знакомств в мессенджере Telegram. Там связная российской спецслужбы, выдавая себя за рядовую гражданку рф, предложила жителю Харьковщины близкие отношения. После того, как он «клюнул» на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности», — сообщил Абдула.

По указаниям «возлюбленной» мужчина обходил северную часть Харьковского района и фиксировал места сосредоточения Сил обороны. В переписке дама даже делала вид, что беспокоится о своем знакомом.

Однако ее предложение «подумать о твоей безопасности» оказалось бессмысленным — мужчину задержали как раз в момент, когда он фотографировал спецтранспорт защитников Украины. А в телефоне, который изъяли, как раз и обнаружили эту переписку с российской «подругой».  Сейчас житель Харьковщины — в СИЗО, ему уже сообщили о подозрении. По статье «несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения» ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила, что задержала жителя пригорода Харькова. Мужчину подозревают в несанкционированном распространении информации о ВСУ. Россияне вышли на него через чат знакомств в Telegram".