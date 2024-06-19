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Російська розвідниця через чат знайомств завербувала мешканця Харківщини

Суспільство 10:00   19.06.2024
Оксана Горун
Російська розвідниця через чат знайомств завербувала мешканця Харківщини

СБУ повідомила, що затримала мешканця передмістя Харкова. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Росіяни вийшли на нього через чат знайомств у Телеграмі.

Росіяни готували нові ракетно-дронові удари та прорив ДРГ до північних околиць Харкова, заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. А допомагав загарбникам, за версією слідства, мешканець передмістя.

Для отримання розвідданих ворог залучив свого інформатора – ідейного прихильника рашизму, який проживає у передмісті обласного центру. Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм. Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку рф, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки. Після того як він “клюнув” на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності“, – повідомив Абдула.

За вказівками “дами серця” чоловік обходив північну частину Харківського району та фіксував місця зосередження Сил оборони. У листуванні жінка навіть вдавала, що турбується про свого знайомого.

Однак її пропозиція “подумать о твоей безопасности” виявилася безглуздою – чоловіка затримали якраз у момент, коли він фотографував спецтранспорт захисників України. А в телефоні, який вилучили,  виявили саме це листування з російською “подругою”. Наразі мешканець Харківщини – у СІЗО, йому вже повідомили про підозру. За статтею “несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану” йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила, що затримала мешканця передмістя Харкова. Чоловіка підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Росіяни вийшли на нього через чат знайомств у Телеграмі".