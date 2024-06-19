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В ближайший месяц для Харькова не вижу угрозы, а в полгода вижу — комбат 3 ОШБ

Происшествия 08:03   19.06.2024
Оксана Горун
В ближайший месяц для Харькова не вижу угрозы, а в полгода вижу — комбат 3 ОШБ Фото: Дмитрий Кухарчук/facebook

Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью «Украинской правде» прокомментировал ситуацию на фронте, тактику россиян и оценил угрозу для Харькова.

Сейчас 3-я отдельная штурмовая бригада находится на Купянском направлении в Харьковской области, не давая россиянам прорваться в Боровую. Там воины ежедневно отбивают массированные штурмы. Оценивая происходящее на севере Харьковской области. Кухарчук отметил: «По тем разведданным, которые у нас были, мы понимаем, что они хотят создать 20-километровую зону для предотвращения наступления украинских подразделений на Белгородщину и на другие соседние области. Но это не значит, что они не пошли бы дальше».

По мнению защитника Украины, сложись прорыв через границу на севере от Харькова удачней для оккупантов, они бы «развивали успех».

«Можно было бы ожидать, что противник продвинется на 20 километров и не пойдет дальше. Но противник, если не ощутит сопротивления, дойдет до Днепра и дальше. Поэтому любой план – это план-минимум», — пояснил комбат.

На вопрос, существует ли сейчас угроза для Харькова, он ответил: «Есть, конечно», а затем уточнил, что не в ближайшей перспективе.

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«В ближайший месяц для города Харьков я не вижу угрозы, а в ближайшие полгода вижу», — заявил Кухарчук.

Он отметил, что сейчас характер войны изменился. Россияне перешли к тактике «ползучего наступления», которая им хорошо удается в первую очередь — из-за большого количества мобилизационного ресурса и абсолютно безболезненного отношения к потерям.

«Мы даже хотим, чтобы они отправляли большие колонны, потому что их очень легко и весело палить. Это не то, что может принести противнику успех. А вот такое ползучее наступление, которое они избрали, и какое у них хорошо получается, может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия», — считает комбат.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в интервью «Украинской правде» прокомментировал ситуацию на фронте, тактику россиян и оценил угрозу для Харькова".