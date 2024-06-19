Найближчого місяця для Харкова не бачу загрози, а у пів року бачу- комбат 3 ШБ

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв’ю “Українській правді” прокоментував ситуацію на фронті, тактику росіян та оцінив загрозу для Харкова.

Наразі 3-тя окрема штурмова бригада знаходиться на Куп’янському напрямку в Харківській області, не даючи росіянам прорватися до Борової. Там воїни щодня відбивають масовані штурми. Оцінюючи те, що відбувається на півночі Харківської області, Кухарчук зазначив: “По тих розвідданих, які в нас були, ми розуміємо, що вони хочуть створити 20-кілометрову зону для унеможливлення наступу українських підрозділів на Білгородщину і на інші сусідні області. Але це не означає, що вони не пішли б далі”.

На думку захисника України, якби в росіян прорив через кордон на півночі від Харкова склався більш вдало, вони б “розвивали успіх”.

“Можна було б очікувати, що противник просунеться на 20 кілометрів і не піде далі. Але противник, якщо не відчує спротиву, дійде до Дніпра і далі. Тому будь-який план – це план-мінімум“, – пояснив комбат.

На запитання, чи існує зараз загроза для Харкова, він відповів: “Є, звісно”, а потім уточнив, що не в найближчій перспективі.

“У найближчий місяць для міста Харків я не бачу загрози, а в найближчі пів року – бачу”, – заявив Кухарчук.

Він зазначив, що наразі характер війни змінився. Росіяни перейшли до тактики “повзучого наступу”, яка їм добре вдається в першу чергу – через велику кількість мобілізаційного ресурсу та абсолютно безболісне ставлення до втрат.

“Ми навіть хочемо, щоб вони відправляли великі колони, тому що їх дуже легко і весело палити. Це не те, що може принести противнику успіх. А от такий повзучий наступ, який вони обрали, і який в них добре виходить, може для нас мати не просто неприємні, а критичні наслідки“, – вважає комбат.