«Убьет, так убьет»: жительница Липецкой громады отказалась выезжать, муж уехал

Правоохранители продолжают уговаривать жителей Липецкой громады Харьковской области выехать в более безопасные места.

Одна из местных — 69-летняя женщина — наотрез отказалась выезжать, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Я не боюсь. Убьет, так убьет. Я уже старая, мне все равно», — ответила женщина правоохранителям на призыв выехать, когда вокруг раздавались взрывы.

Полицейским удалось уговорить ее гражданского мужа. Также в Харьков вывезли собаку, у которой была ранена лапа. Животное доставили в ветпункт.

Как сообщал 20 июня начальник ХОВА Олег Синегубов, активная фаза эвакуационных мероприятий на Волчанском и Липцевском направлениях прошла, оттуда вывезли около 12 тысяч человек.