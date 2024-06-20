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«Убьет, так убьет»: жительница Липецкой громады отказалась выезжать, муж уехал

Общество 21:30   20.06.2024
Елена Нагорная
«Убьет, так убьет»: жительница Липецкой громады отказалась выезжать, муж уехал

Правоохранители продолжают уговаривать жителей Липецкой громады Харьковской области выехать в более безопасные места.

Одна из местных — 69-летняя женщина — наотрез отказалась выезжать, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Я не боюсь. Убьет, так убьет. Я уже старая, мне все равно», — ответила женщина правоохранителям на призыв выехать, когда вокруг раздавались взрывы.

Полицейским удалось уговорить ее гражданского мужа. Также в Харьков вывезли собаку, у которой была ранена лапа. Животное доставили в ветпункт.

Как сообщал 20 июня начальник ХОВА Олег Синегубов, активная фаза эвакуационных мероприятий на Волчанском и Липцевском направлениях прошла, оттуда вывезли около 12 тысяч человек.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители продолжают уговаривать жителей Липецкой громады Харьковской области выехать в более безопасные места.".