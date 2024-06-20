«Убьет, так убьет»: жительница Липецкой громады отказалась выезжать, муж уехал
Правоохранители продолжают уговаривать жителей Липецкой громады Харьковской области выехать в более безопасные места.
Одна из местных — 69-летняя женщина — наотрез отказалась выезжать, рассказывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Я не боюсь. Убьет, так убьет. Я уже старая, мне все равно», — ответила женщина правоохранителям на призыв выехать, когда вокруг раздавались взрывы.
Полицейским удалось уговорить ее гражданского мужа. Также в Харьков вывезли собаку, у которой была ранена лапа. Животное доставили в ветпункт.
Как сообщал 20 июня начальник ХОВА Олег Синегубов, активная фаза эвакуационных мероприятий на Волчанском и Липцевском направлениях прошла, оттуда вывезли около 12 тысяч человек.
Читайте также: Синегубов об угрозе для Боровой: могут объявить принудительную эвакуацию детей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: липцы, полиция, Харьков, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Убьет, так убьет»: жительница Липецкой громады отказалась выезжать, муж уехал»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители продолжают уговаривать жителей Липецкой громады Харьковской области выехать в более безопасные места.".