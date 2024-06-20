Жительку Липецької громади не вмовили виїхати, а її чоловік погодився (відео)

Правоохоронці продовжують умовляти мешканців Липецької громади Харківської області виїхати у безпечніші місця.

Одна з місцевих – 69-річна жінка – навідріз відмовилася виїжджати, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Я не боюсь. Уб’є, так уб’є. Я вже стара, мені все одно“, – відповіла жінка правоохоронцям на заклик виїхати, коли довкола лунали вибухи.

Поліцейським вдалося вмовити її цивільного чоловіка. Також до Харкова вивезли собаку, в якого була поранена лапа. Тварину доправили до ветпункту.

Як повідомляв 20 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов, активна фаза евакуаційних заходів на Вовчанському та Липцівському напрямках пройшла, звідти вивезли близько 12 тисяч людей.