В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке

В Харькове заменили на меньший по размеру флаг Украины на главном флагштоке города.

«Из-за ухудшения погодных условий сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове и области ожидается гроза, шквальный ветер, местами град», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее синоптики предупреждали харьковчан об опасной погоде 20 июня.