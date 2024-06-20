В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке
Фото: пресс-служба ХГС
В Харькове заменили на меньший по размеру флаг Украины на главном флагштоке города.
«Из-за ухудшения погодных условий сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове и области ожидается гроза, шквальный ветер, местами град», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Ранее синоптики предупреждали харьковчан об опасной погоде 20 июня.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заменили на меньший по размеру флаг Украины на главном флагштоке города".