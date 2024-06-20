Live
  • Чт 20.06.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.57

В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке

Общество 09:56   20.06.2024
Оксана Горун
В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове заменили на меньший по размеру флаг Украины на главном флагштоке города.

«Из-за ухудшения погодных условий сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший. Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Харькове и области ожидается гроза, шквальный ветер, местами град», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее синоптики предупреждали харьковчан об опасной погоде 20 июня.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
19.06.2024, 22:57
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
Взрыв в подъезде дома в Харькове: в ГСЧС сообщили подробности
Взрыв в подъезде дома в Харькове: в ГСЧС сообщили подробности
20.06.2024, 09:41
Главные новости Харькова 20 июня: ночью работала ПВО, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 20 июня: ночью работала ПВО, последствия обстрелов
20.06.2024, 09:47
Отключения электричества сегодня будут более продолжительными — Укрэнерго
Отключения электричества сегодня будут более продолжительными — Укрэнерго
20.06.2024, 10:39
Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб
Враг атакует на Купянском направлении: идут пять штурмов — Генштаб
20.06.2024, 11:08

Новости по теме:

13:09
В Харькове заменили флаг Украины на центральном флагштоке (фото)
08:59
Поврежден флаг Украины в Харькове: его заменили
17:55
Шквал в Харькове повалил полтора десятка деревьев и полсотни веток (фото)
10:30
Ветер сломал деревья в Харькове (фото)
19:53
Какой будет погода в первый рабочий день предстоящей недели — прогноз

Вы читали новость: «В ожидании грозы и шквалов: в Харькове заменили флаг Украины на флагштоке»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заменили на меньший по размеру флаг Украины на главном флагштоке города".