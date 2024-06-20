В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку
Фото: пресслужба ХМР
У Харкові замінили на менший за розміром прапор України на головному флагштоку міста.
“Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні у Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями град“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Раніше синоптики попереджали харків’ян про небезпечну погоду 20 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові замінили на менший за розміром прапор України на головному флагштоку міста".