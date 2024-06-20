В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку

У Харкові замінили на менший за розміром прапор України на головному флагштоку міста.

“Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні у Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями град“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше синоптики попереджали харків’ян про небезпечну погоду 20 червня.