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В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку

Суспільство 09:56   20.06.2024
Оксана Горун
В очікуванні грози та шквалів: у Харкові замінили прапор України на флагштоку Фото: пресслужба ХМР

У Харкові замінили на менший за розміром прапор України на головному флагштоку міста.

Через погіршення погодних умов співробітники СКП “Харківзеленбуд” замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший. Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні у Харкові та області очікується гроза, шквальний вітер, місцями град“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Раніше синоптики попереджали харків’ян про небезпечну погоду 20 червня.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 09:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові замінили на менший за розміром прапор України на головному флагштоку міста".