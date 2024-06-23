Питомник для бездомных животных уничтожили россияне под Харьковом (фото)
Фото: Александр Гололобов/telegram
Ударом 22 июня по Малоданиловской громаде армия РФ разрушила здание, где содержали бездомных животных, сообщил глава громады Александр Гололобов.
«22 июня был уничтожен питомник для бездомных животных, в который в последние годы со всей области доставлялись брошенные домашние питомцы», — сообщил Гололобов.
Он не уточнил, были ли погибшие животные в результате этой атаки.
«Уже несколько месяцев, по второму кругу они уничтожают инфраструктуру и организации Малоданиловской громады. Места отдыха, детские лагеря, стадион, жилье людей, места жизни свиней и конюшня, общежития, учебные корпуса. Все это просто стирается», — констатировал глава громады.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2024 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударом 22 июня по Малоданиловской громаде армия РФ разрушила здание, где содержали бездомных животных, сообщил глава громады Александр Гололобов".