Питомник для бездомных животных уничтожили россияне под Харьковом (фото)

Ударом 22 июня по Малоданиловской громаде армия РФ разрушила здание, где содержали бездомных животных, сообщил глава громады Александр Гололобов.

«22 июня был уничтожен питомник для бездомных животных, в который в последние годы со всей области доставлялись брошенные домашние питомцы», — сообщил Гололобов.

Он не уточнил, были ли погибшие животные в результате этой атаки.

«Уже несколько месяцев, по второму кругу они уничтожают инфраструктуру и организации Малоданиловской громады. Места отдыха, детские лагеря, стадион, жилье людей, места жизни свиней и конюшня, общежития, учебные корпуса. Все это просто стирается», — констатировал глава громады.

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