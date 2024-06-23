Притулок для безхатніх тварин знищили росіяни під Харковом (фото)
Фото: Олександр Гололобов/телеграм
Ударом 22 червня по Малоданівській громаді армія РФ зруйнувала будівлю, де утримували безхатніх тварин, повідомив голова громади Олександр Гололобов.
“22 червня був знищений притулок для безхатніх тварин, в який останні роки з усієї області доставлялися кинуті домашні улюбленці”, – повідомив Гололобов.
Він не уточнив, чи були загиблі тварини внаслідок цієї атаки.
“Уже декілька місяців, по другому колу, вони знищують інфраструктуру та організації Малоданилівської громади. Місця відпочинку, дитячі табори, стадіон, житло людей, місця життя свиней та стайню, гуртожитки, навчальні корпуси. Все це просто стирається“, – констатував голова громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2024 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударом 22 червня по Малоданівській громаді армія РФ зруйнувала будівлю, де утримували безхатніх тварин, повідомив голова громади Олександр Гололобов".