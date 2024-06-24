Live
  • Пн 24.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.23

В больнице умерла женщина, раненная из-за удара УМПБ по Слатино под Харьковом

Происшествия 19:32   24.06.2024
Елена Нагорная
В больнице умерла женщина, раненная из-за удара УМПБ по Слатино под Харьковом Фото: Telegram Вячеслава Задоренко

В больнице умерла 51-летняя жительница Слатино Харьковского района, получившая тяжелые ранения в результате удара российским КАБом по поселку 18 июня, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, врачи боролись за жизнь женщины до последнего.

Напомним, около 15:30 18 июня в результате «прилета» УМПБ Д-30 по поселку Слатино пострадала 51-летняя местная жительница. В момент удара женщина работала на огороде. Она потеряла ногу и получила многочисленные ранения.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
24.06.2024, 20:23
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
Видео удара КАБа по пятиэтажке в Харькове с двух ракурсов появилось в сети
22.06.2024, 21:36
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
ISW: ВСУ ударили по командному пункту в РФ и контратаковали на Харьковщине
24.06.2024, 07:30
Проезд на север Харьковщины закрывают с 25 июня из-за обстрелов россиян
Проезд на север Харьковщины закрывают с 25 июня из-за обстрелов россиян
24.06.2024, 17:35
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
Почему российский КАБ долетел до центра Харькова: у Немичева две версии
23.06.2024, 21:17
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
Вопрос нужно решать срочно, пока ФАБ-3000 не сбрасывают десятками — Коваленко
24.06.2024, 19:08

Новости по теме:

11:48
В поселке под Харьковом временно не предоставляют админуслуги после удара РФ
14:35
Россияне разрушили дома в поселке под Харьковом
20:40
Врачи борются за жизнь раненой в Слатино: Задоренко показал воронку от УМПБ
15:37
Армия РФ из авиации ударила по поселку на Харьковщине – Задоренко
14:29
В Казачьей Лопани повреждено 50% жилья, остались 580 человек – Задоренко

Вы читали новость: «В больнице умерла женщина, раненная из-за удара УМПБ по Слатино под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 19:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больнице умерла 51-летняя жительница Слатино Харьковского района, получившая тяжелые ранения в результате удара российским КАБом по поселку 18 июня, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".