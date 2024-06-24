В больнице умерла женщина, раненная из-за удара УМПБ по Слатино под Харьковом

В больнице умерла 51-летняя жительница Слатино Харьковского района, получившая тяжелые ранения в результате удара российским КАБом по поселку 18 июня, сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, врачи боролись за жизнь женщины до последнего.

Напомним, около 15:30 18 июня в результате «прилета» УМПБ Д-30 по поселку Слатино пострадала 51-летняя местная жительница. В момент удара женщина работала на огороде. Она потеряла ногу и получила многочисленные ранения.