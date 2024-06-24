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У лікарні померла жінка, поранена через удар УМПБ по Слатиному під Харковом

Події 19:32   24.06.2024
Олена Нагорна
У лікарні померла жінка, поранена через удар УМПБ по Слатиному під Харковом

У лікарні померла 51-річна мешканка Слатиного Харківського району, яка зазнала тяжких поранень внаслідок удару російським КАБом по селищу 18 червня, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його словами, лікарі боролися за життя жінки до останнього.

Нагадаємо, близько 15:30 18 червня внаслідок “прильоту” УМПБ Д-30 по селищу Слатине постраждала 51-річна місцева мешканка. У момент удару жінка працювала на городі. Вона втратила ногу і зазнала численних поранень.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 19:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарні померла 51-річна мешканка Слатиного Харківського району, яка зазнала тяжких поранень внаслідок удару російським КАБом по селищу 18 червня, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко".