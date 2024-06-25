«5-6 боестолкновений в сутки – это сейчас реалии» — ОТГВ «Харьков» о ситуации
Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире «Суспільне. Студія» проинформировал о текущей ситуации на Харьковском направлении.
«Интенсивность боев в зоне ответственности группировки имеет стабильную тенденцию: 5-6 боестолкновений в сутки — это сейчас реалии Харьковского направления. За прошедшие сутки таких боестолкновений было шесть. С начала суток враг начал такие действия в Волчанске. Враг в направлении наших позиций нанес 21 авиационный удар, 28 ударов дронами-камикадзе и совершил 336 обстрелов», — сказал Повх.
Он также отметил, что противник использует весь склад оружия, который ему доступен. В частности, авиацию, КАБы, артиллерию, стрелковое вооружение, минометы.
«Потери врага за прошедшие сутки составили 93 человека убитыми и ранеными. Также поврежденными или уничтоженными враг потерял одну бронированную машину, шесть артиллерийских систем, десять авто, две единицы спецтехники. Наши войска уничтожили 56 БпЛА врага. Также враг потерял 17 блиндажей, один контрольно-наблюдательный пункт, один пункт содержания материально-технических средств, пункт содержания боекомплекта и один пункт хранения горюче-смазочных материалов», — добавил Повх.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Юрий Повх в эфире «Суспільне. Студія» проинформировал о текущей ситуации на Харьковском направлении.".