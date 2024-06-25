5-6 боєзіткнень на добу – це зараз реалії – речник ОТУВ «Харків» про ситуацію

Речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері «Суспільне. Студія» проінформував про поточну ситуацію на Харківському напрямку.

«Інтенсивність боїв у зоні відповідальності угрупування має стабільну тенденцію: 5-6 боєзіткнень на добу — це зараз реалії Харківського напрямку. За минулу добу таких боєзіткнень було шість. З початку доби ворог розпочав такі дії у Вовчанську. Ворог у напрямку наших позицій завдав 21 авіаційний удар, 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 336 обстрілів», – сказав Повх.

Він також зазначив, що ворог використовує весь склад зброї, який йому доступний. Зокрема, авіацію, КАБи, артилерію, стрілецьке озброєння, міномети.

«Втрати ворога за минулу добу склали 93 особи вбитими та пораненими. Також пошкодженими або знищеними ворог втратив одну броньовану машину, шість артилерійських систем, 10 авто, дві одиниці спецтехніки. Наші війська знищили 56 БпЛА ворога. Також ворог втратив 17 бліндажів, один контрольно-спостережний пункт, один пункт тримання матеріально-технічних засобів, пункт тримання боєкомплекту і один пункт зберігання пально-мастильних матеріалів», – додав Повх.