Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

За минулу добу втрати російських військ на цьому напрямку склали: 93 особи вбитими та пораненими, знищені ББМ, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед українськими захисниками відбито, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.