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Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ

Суспільство 11:34   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

За минулу добу втрати російських військ на цьому напрямку склали: 93 особи вбитими та пораненими, знищені ББМ, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед українськими захисниками відбито, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.

Читайте також: На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".