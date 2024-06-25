Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.
За минулу добу втрати російських військ на цьому напрямку склали: 93 особи вбитими та пораненими, знищені ББМ, чотири артилерійські системи та сім автомобілів.
На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Три спроби окупантів просунутися вперед українськими захисниками відбито, ще стільки ж – тривають. Втрат позицій не допущено.
Читайте також: На Харківському напрямку збили сім російських БПЛА-розвідників – ПС ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Бої в районі Вовчанська, шість атак на Куп’янському напрямку: ранкові дані ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 11:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська, ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".