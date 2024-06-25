Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска, ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными, уничтожены ББМ, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.
На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед украинскими защитниками отбиты, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска, ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".