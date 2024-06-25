Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска, ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными, уничтожены ББМ, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед украинскими защитниками отбиты, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.