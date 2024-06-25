Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ

Общество 11:34   25.06.2024
Виктория Яковенко
Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска, ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.

За прошедшие сутки потери российских войск на этом направлении составили: 93 человека убитыми и ранеными, уничтожены ББМ, четыре артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже шесть атак врага в районах Степовой Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Три попытки оккупантов продвинуться вперед украинскими защитниками отбиты, еще столько же – продолжаются. Потери позиций не допущены.

Читайте также: На Харьковском направлении сбили семь российских БПЛА-разведчиков — ВС ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
В Харькове «прилеты» — Терехов и Синегубов о взрывах
25.06.2024, 10:07
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
25.06.2024, 10:33
Главные новости Харькова 25.06: удар по жилой застройке, отключения света
Главные новости Харькова 25.06: удар по жилой застройке, отключения света
25.06.2024, 11:37
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
Ночью россияне обстреляли Харьков, Люботин и Ольшаны — Синегубов
25.06.2024, 08:37
Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы — ХОВА
25.06.2024, 10:55
Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ
Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ
25.06.2024, 11:34

Новости по теме:

13:41
РФ забрасывает Харьковщину КАБ, под ударом – 7 населенных пунктов: ГШ на 13:00
19:33
На Купянском направлении — напряженная ситуация — Генштаб
16:48
На Купянском направлении идут 5 атак, Харьковское забрасывают КАБами — Генштаб
20:29
Пять боев идут на Купянском направлении — Генштаб на 19:00
13:38
РФ забрасывает Харьковщину КАБами и продолжает атаковать вблизи Волчанска — ГШ

Вы читали новость: «Бои в районе Волчанска, 6 атак на Купянском направлении: утренние данные ГШ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанска, ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".