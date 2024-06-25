В Харькове устраняют последствия утренних «прилетов» (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В Киевском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия обстрела, произошедшего сегодня, 25 июня, около 10:00.
В частности, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла и мусор, сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Киевский, міськрада, последствия, прилет, район, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова коммунальщики устраняют последствия обстрела, произошедшего сегодня, 25 июня, около 10:00.".