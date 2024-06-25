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У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)

Суспільство 13:39   25.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото) Фото: Харківська міськрада

У Київському районі Харкова комунальники усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні, 25 червня, близько 10:00.

Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та сміття, повідомили у Харківській міськраді.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті. Пізніше повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо, без загиблих та постраждалих. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова комунальники усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні, 25 червня, близько 10:00.".