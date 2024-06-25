У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)

У Київському районі Харкова комунальники усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні, 25 червня, близько 10:00.

Зокрема, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло та сміття, повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті. Пізніше повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо, без загиблих та постраждалих. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району.