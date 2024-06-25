В лесах Харьковщины проходят рейды: нарушителям грозят многотысячные штрафы

40 рейдовых бригад патрулируют леса Харьковской и Полтавской областей. Одно из направлений их деятельности — выявление нарушителей правил пожарной безопасности.

С целью защиты лесов от огня уже провели 295 рейдов, в ходе которых составили 41 протокол, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

В ведомстве отмечают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, а именно:

— нарушение требований пожарной безопасности в лесах предусматривает админответственность в виде штрафа. Для граждан — от 1530 до 4590 гривен, а для должностных лиц — 4590 — 15300 гривен.

— уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, влекут за собой штраф. Для граждан — от 4590 до 15300 гривен, а для должностных лиц — 10710 — 30600 гривен.

— статьей 245 УКУ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков огнем или иным общеопасным способом. Виновных наказывают штрафом от 5100 до 8500 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок. Такие же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

С начала года в лесах Полтавщины и Харьковщины провели 611 рейдов, в ходе которых составили 156 админпротоколов на сумму 108,6 тысячи гривен по статьям 65, 85, 241 и 77 КУоАП.