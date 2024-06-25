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У лісах Харківщини проходять рейди: порушникам загрожують багатотисячні штрафи

Суспільство 18:27   25.06.2024
Олена Нагорна
У лісах Харківщини проходять рейди: порушникам загрожують багатотисячні штрафи

40 рейдових бригад патрулюють ліси Харківської та Полтавської областей. Один із напрямів їхньої діяльності – виявлення порушників правил пожежної безпеки.

З метою захисту лісів від вогню вже провели 295 рейдів, у ході яких склали 41 протокол, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

У відомстві наголошують, що порушення правил пожежної безпеки у лісах тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, а саме:

– порушення вимог пожежної безпеки в лісах передбачає адмінвідповідальність у вигляді штрафу. Для громадян – від 1530 до 4590 гривень, а для посадових осіб – 4590 – 15300 гривень.

– знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу. На громадян – від 4590 до 15300 гривень, а для посадовців – 10710 – 30600 гривень.

– статтею 245 ККУ передбачена кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. Винних карають штрафом від 5100 до 8500 гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк. Такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

З початку року у лісах Полтавщини та Харківщини провели 611 рейдів, у ході яких склали 156 адмінпротоколів на суму 108,6 тисячі гривень за статтями 65, 85, 241 та 77 КУпАП.

Читайте також: На Харківщині вирують три лісові пожежі, одну рятувальникам вдалося приборкати

Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "40 рейдових бригад патрулюють ліси Харківської та Полтавської областей. Один із напрямів їхньої діяльності – виявлення порушників правил пожежної безпеки".