Гулял до ночи: в Харькове копы мониторили соцсети ребенка, чтобы его найти
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские разыскали и вернули домой одиннадцатилетнего мальчика.
Вечером 25 июня к правоохранителям обратилась мать 11-летнего мальчика и сообщила об исчезновении ребенка. По ее словам, сын пошел гулять и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы проверили места вероятного пребывания пропавшего, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг его аккаунтов в социальных сетях. Полицейские установили местонахождение мальчика. Он гулял на улице с друзьями.
Ребенка передали матери. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло. С семьей правоохранители провели разъяснительную беседу.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские разыскали и вернули домой одиннадцатилетнего мальчика.".