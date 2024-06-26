Гулял до ночи: в Харькове копы мониторили соцсети ребенка, чтобы его найти

В Харькове полицейские разыскали и вернули домой одиннадцатилетнего мальчика.

Вечером 25 июня к правоохранителям обратилась мать 11-летнего мальчика и сообщила об исчезновении ребенка. По ее словам, сын пошел гулять и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы проверили места вероятного пребывания пропавшего, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг его аккаунтов в социальных сетях. Полицейские установили местонахождение мальчика. Он гулял на улице с друзьями.

Ребенка передали матери. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло. С семьей правоохранители провели разъяснительную беседу.