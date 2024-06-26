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Гулял до ночи: в Харькове копы мониторили соцсети ребенка, чтобы его найти

Общество 14:44   26.06.2024
Виктория Яковенко
Гулял до ночи: в Харькове копы мониторили соцсети ребенка, чтобы его найти Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские разыскали и вернули домой одиннадцатилетнего мальчика.

Вечером 25 июня к правоохранителям обратилась мать 11-летнего мальчика и сообщила об исчезновении ребенка. По ее словам, сын пошел гулять и не вернулся. Мобильный телефон он оставил дома, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы проверили места вероятного пребывания пропавшего, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг его аккаунтов в социальных сетях. Полицейские установили местонахождение мальчика. Он гулял на улице с друзьями.

Ребенка передали матери. Никаких событий криминального характера с парнем не произошло. С семьей правоохранители провели разъяснительную беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские разыскали и вернули домой одиннадцатилетнего мальчика.".