Гуляв до ночі: у Харкові копи моніторили соцмережі дитини, щоб її знайти
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця.
Ввечері 25 червня до правоохоронців звернулася мати 11-річного хлопця і повідомила про зникнення дитини. З її слів, син пішов гуляти та не повернувся. Мобільний телефон він залишив вдома, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах. Поліцейські встановили місцезнаходження хлопця. Він гуляв на вулиці з друзями.
Дитину передали матері. Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Із родиною правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця.".