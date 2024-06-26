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Гуляв до ночі: у Харкові копи моніторили соцмережі дитини, щоб її знайти

Суспільство 14:44   26.06.2024
Вікторія Яковенко
Гуляв до ночі: у Харкові копи моніторили соцмережі дитини, щоб її знайти Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця.

Ввечері 25 червня до правоохоронців звернулася мати 11-річного хлопця і повідомила про зникнення дитини. З її слів, син пішов гуляти та не повернувся. Мобільний телефон він залишив вдома, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах. Поліцейські встановили місцезнаходження хлопця. Він гуляв на вулиці з друзями.

Дитину передали матері. Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Із родиною правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця.".