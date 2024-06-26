Гуляв до ночі: у Харкові копи моніторили соцмережі дитини, щоб її знайти

У Харкові поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця.

Ввечері 25 червня до правоохоронців звернулася мати 11-річного хлопця і повідомила про зникнення дитини. З її слів, син пішов гуляти та не повернувся. Мобільний телефон він залишив вдома, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах. Поліцейські встановили місцезнаходження хлопця. Він гуляв на вулиці з друзями.

Дитину передали матері. Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Із родиною правоохоронці провели роз’яснювальну бесіду.